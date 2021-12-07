Врач предупредила о болезнях, которые может вызвать сыр

Несмотря на то что сыр богат белками, кальцием, витаминами и аминокислотами, употреблять его стоит с осторожностью, не превышая суточной нормы. Об этом пишет "Москва 24".

"Допустимо съедать 20–30 граммов сыра, если он идёт как добавка к основному блюду, и не более 50 граммов, если это отдельный перекус", — рассказала врач-нутрициолог Айгуль Фазлыева.

В случае увеличения нормы в организме повысится уровень холестерина, что грозит набором лишнего веса. Также важно обращать внимание и на состав сыра. По словам специалиста, он не должен содержать нитрат натрия, пальмовое масло, растительный жир, поскольку именно они могут спровоцировать болезни мочеполовой системы и в целом ухудшить состояние здоровья.

"Если есть непереносимость лактозы (молочного сахара), тогда лучше всего выбирать сыры, которые выдержаны более трёх месяцев. Например, пармезан, чеддер, эмменталь", — пояснила Фазлыева.

Она также добавила, что от жирных сыров лучше воздержаться людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и имеющим высокий уровень холестерина. В этих случаях жирность сыра не должна превышать 20%.