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В России полностью привито от ковида почти 65 млн человек

По данным регистра, вакцинировано уже более 62% взрослого населения страны.

7 декабря, 12:42
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Более 62% взрослых россиян уже прошли вакцинацию от ковида. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием.

"Всего провакцинировались на сегодня более 72 миллионов наших граждан, полностью прошли вакцинацию почти 65 миллионов человек. В настоящее время, по данным регистра, вакцинировано более 62% от численности взрослого населения страны", — отметил он.

При этом среди пожилых россиян привито уже 61,7%. Мурашко назвал хорошей динамику вакцинации среди этой категории граждан.

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А ранее стало известно, что в Москве вакцинацию от ковида прошло более 5,7 миллиона жителей, а повторно привилось более 680 тысяч человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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