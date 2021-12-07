В России полностью привито от ковида почти 65 млн человек
По данным регистра, вакцинировано уже более 62% взрослого населения страны.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Более 62% взрослых россиян уже прошли вакцинацию от ковида. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием.
"Всего провакцинировались на сегодня более 72 миллионов наших граждан, полностью прошли вакцинацию почти 65 миллионов человек. В настоящее время, по данным регистра, вакцинировано более 62% от численности взрослого населения страны", — отметил он.
При этом среди пожилых россиян привито уже 61,7%. Мурашко назвал хорошей динамику вакцинации среди этой категории граждан.
А ранее стало известно, что в Москве вакцинацию от ковида прошло более 5,7 миллиона жителей, а повторно привилось более 680 тысяч человек.
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