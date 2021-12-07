В России полностью привито от ковида почти 65 млн человек

Более 62% взрослых россиян уже прошли вакцинацию от ковида. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием.

"Всего провакцинировались на сегодня более 72 миллионов наших граждан, полностью прошли вакцинацию почти 65 миллионов человек. В настоящее время, по данным регистра, вакцинировано более 62% от численности взрослого населения страны", — отметил он.

При этом среди пожилых россиян привито уже 61,7%. Мурашко назвал хорошей динамику вакцинации среди этой категории граждан.