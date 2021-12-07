Косметолог Левченко поделилась способами вернуть красоту волос и кожи после ковида

Примерно у 90% переболевших ковидом впоследствии наблюдается выпадение волос из-за того, что вирус негативно влияет на состояние сосудов. Как результат — нарушается питание волосяного фолликула. После болезни страдает и кожа. Она становится тусклой, обезвоженной и серой, часто диагностируется нехватка микроэлементов и накопление токсинов. Как вернуть красоту, рассказала kp.ru дерматолог, трихолог, косметолог клиники "Бибирево № 1" Елена Левченко.

Обычно, по словам врача, у пациентов, прошедших через ИВЛ, волосы страдают больше всего. Это так называемое, "ишемическое выпадение волос". Но самым распространённым считается "диффузное выпадение", оно присуще большинству ковид-пациентов. Перед лечением волос следует сдать анализы, после чего врач назначит курс инъекционной мезотерапии, пояснила дерматолог. Эта процедура насытит волосяные фолликулы необходимыми полезными веществами и жидкими витаминами.

"Также может быть назначена плазмотерапия, в ходе которой пациенту вводят очищенную и обогащённую тромбоцитами плазму собственной крови, это способствует улучшению кровотока, улучшению питания. Возможно, потребуется восполнить недостаток микроэлементов и витаминов и пройти консультации смежных специалистов", — объяснила Левченко.

Что касается кожи, то может возникнуть акне, а также произойти обострение прежних дерматологических заболеваний. По утверждению врача, после ковида часто повышается чувствительность кожного покрова, начинается шелушение и покраснение. Домашними средствами не обойтись, нужны профессиональные уходы, направленные на детоксикацию, восстановление водного баланса и барьерных функций кожи, ускорение регенеративных процессов и клеточного обновления.

Левченко советует, в частности, неинвазивную карбокситерапию, биоокситерапию и биоревитализацию. Однако, как предупреждает врач, назначать конкретный вид ухода должен только косметолог.