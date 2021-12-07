Встреча "Зенита" и "Челси" в рамках шестого тура Лиги чемпионов УЕФА пройдёт при достаточно сильных морозах в Санкт-Петербурге. Однако проведение встречи спасает крыша стадиона в Северной столице, которая будет закрыта во время игры. Тем не менее, как футболисты играли раньше на стадионе "Петровский" в условиях сильных морозов, эксперты рассказали телеканалу "Санкт-Петербург".

"Приходилось что-то придумывать с обувью, чтобы выйти и не поскользнуться. Назвать это как таковым футболом сложно. Всё, что меньше минус двух градусов, — уже большой дискомфорт. В первую очередь мёрзнут ноги. Соответственно, чувство мяча и всё, что с этим связано, полностью отсутствует", — отметил экс-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин.

Врач спортивной медицины Вячеслав Зуев рассказал, что играть в –18 или –21 градус по Цельсию может быть опасно для здоровья, так как это может вызвать обморожение и заболевания бронхо-лёгочной системы. По мнению доктора, проведение всех игр в подобных условиях должна одобрять специальная комиссия.