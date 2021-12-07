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Арбитр Левников отработает на матче Лиги Европы, в котором Лунёв дебютирует за "Байер"

Встреча состоится 9 декабря в Будапеште. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

7 декабря, 10:18
<p>Судья Кирилл Левников. Фото © РПЛ</p>

Судья Кирилл Левников. Фото © РПЛ

Российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч шестого тура Лиги Европы между венгерским "Ференцварошем" и немецким "Байером". Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Встреча пройдёт в четверг, 9 декабря, в Будапеште на стадионе "Гроупама-арена". Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

На линиях Левникову будут помогать Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. В качестве резервного арбитра назначен ещё один россиянин — Владислав Безбородов. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать его соотечественники Виталий Мешков и Сергей Иванов.

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Накануне Лайф сообщал, что в матче против "Ференцвароша" в составе "Байера" дебютирует российский голкипер Андрей Лунёв. Он перешёл в немецкий клуб в июле, покинув петербургский "Зенит" на правах свободного агента. В официальных матчах за команду из Леверкузена он на поле ещё не выходил.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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