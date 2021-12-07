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Регион
Опубликовано 7 декабря 2021, 09:19

Месси и Роналду вошли в символическую сборную мира

Фото © Getty Images / David Ramos

Фото © Getty Images / David Ramos

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала символическую сборную 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В сборную вошли вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, четыре защитника — Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Леонардо Бонуччи («Ювентус») и Ашраф Хакими (ПСЖ), три хавбека — Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси (ПСЖ) и Жоржиньо ("Челси"), а также трое нападающих — Криштиану Роналду (МЮ), Роберт Левандовский ("Бавария") и Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Нападающий ПСЖ Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"
Нападающий ПСЖ Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

На прошлой неделе Месси в рекордный седьмой раз получил награду "Золотой мяч". Вторым по итогам голосования стал Левандовский, Роналду занял лишь шестое место.

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Роман Фейгин
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