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Месси и Роналду вошли в символическую сборную мира

7 декабря, 09:19
<p>Фото © Getty Images / David Ramos</p>

Фото © Getty Images / David Ramos

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала символическую сборную 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В сборную вошли вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, четыре защитника — Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус") и Ашраф Хакими (ПСЖ), три хавбека — Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси (ПСЖ) и Жоржиньо ("Челси"), а также трое нападающих — Криштиану Роналду (МЮ), Роберт Левандовский ("Бавария") и Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Нападающий ПСЖ Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Нападающий ПСЖ Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

На прошлой неделе Месси в рекордный седьмой раз получил награду "Золотой мяч". Вторым по итогам голосования стал Левандовский, Роналду занял лишь шестое место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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