Месси и Роналду вошли в символическую сборную мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала символическую сборную 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В сборную вошли вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, четыре защитника — Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Леонардо Бонуччи («Ювентус») и Ашраф Хакими (ПСЖ), три хавбека — Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси (ПСЖ) и Жоржиньо ("Челси"), а также трое нападающих — Криштиану Роналду (МЮ), Роберт Левандовский ("Бавария") и Килиан Мбаппе (ПСЖ).