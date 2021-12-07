Обе российские команды проведут свои встречи в четверг, 9 декабря.

Объявлены судьи, которые будут работать на матчах шестого тура группового этапа Лиги Европы с участием московских "Спартака" и "Локомотива". Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Красно-белые в четверг, 9 декабря, проведут выездной матч против польской "Легии". Игра в Варшаве начнётся в 20:45 по московскому времени. Судить встречу будет словенская бригада арбитров во главе с Иваном Матеем Югом. На линиях ему будут помогать Матей Жунич и Роберт Вукан. Резервным судьёй назначили Драгослава Перича. За систему VAR будет отвечать испанец Хосе Мария Санчес.

"Локомотив" в тот же день сыграет во Франции с "Марселем". Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени. Обслуживать матч будут шотландские судьи. Главным арбитром назначен Уильям Коллам, на линиях ему будут помогать Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор. Резервным судьёй будет Кевин Клэнси, видеопомощником — Аллард Линдхут из Нидерландов.