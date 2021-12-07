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Определились соперники сборной России по теннису на ATP Cup

Турнир пройдёт с 1 по 9 января 2022 года в австралийском Сиднее.

7 декабря, 08:36
<p>Фото © ATP Cup</p>

Фото © ATP Cup

Сборная России по теннису в результате жеребьёвки ATP Cup попала в группу B вместе с командами Италии, Австрии и Австралии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В группе A выступят Сербия, Норвегия, Чили и Испания, в группе С — Германия, Канада, Великобритания и США, в группе D — Греция, Польша, Аргентина и Грузия.

Турнир пройдёт с 1 по 9 января 2022 года в австралийском Сиднее. Для выхода в плей-офф командам необходимо занять первое место в группе.

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За сборную России на ATP Cup заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Евгений Донской.

Напомним, что наша команда является действующим победителем турнира. В феврале 2021 года россияне победили в финале сборную Италии — 2:0.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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