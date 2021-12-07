Определились соперники сборной России по теннису на ATP Cup

Сборная России по теннису в результате жеребьёвки ATP Cup попала в группу B вместе с командами Италии, Австрии и Австралии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В группе A выступят Сербия, Норвегия, Чили и Испания, в группе С — Германия, Канада, Великобритания и США, в группе D — Греция, Польша, Аргентина и Грузия.

Турнир пройдёт с 1 по 9 января 2022 года в австралийском Сиднее. Для выхода в плей-офф командам необходимо занять первое место в группе.

За сборную России на ATP Cup заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Евгений Донской.