СМИ: Отставка Витории с поста главного тренера "Спартака" состоится на следующей неделе

14–15 декабря московский "Спартак" планирует провести итоговое в этом году заседание совета директоров. Об этом сообщает "РБ Спорт".

По информации издания, на заседании будут подведены итоги первой части сезона, обсуждены возможные трансферы. Также на нём ожидается объявление об отставке главного тренера команды Руя Витории. 15 декабря в Москву должен прилететь его сменщик — итальянский специалист Паоло Ваноли, ранее помогавший Антонио Конте в лондонском "Челси" и миланском "Интере".

Витория подписал контракт со "Спартаком" в конце мая. Соглашение московского клуба с 51-летним португальским специалистом рассчитано на два года.