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Песков указал на огромное число уток в СМИ в преддверии беседы Путина и Байдена

Ранее он объяснил необходимость разговора двух лидеров "экстраординарной эскалацией напряжённости".

7 декабря, 10:58
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/50971/photos/42861" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Кремль заметил усиление напряжённости в риторике, а также огромное количество уток и вбросов в СМИ в преддверии переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Однако Москва призывает коллег сохранять трезвость ума, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Огромное количество уток публикуется в СМИ, вбросов и так далее. Мы в целом видим, что, скажем так, напряжённость возрастает в риторике. Но всё-таки мы призываем здесь трезвость ума сохранять", — сказал он в ответ на вопрос, могут ли сообщения о возможных новых санкциях со стороны США повлиять на настроения Путина перед беседой.

По словам Пескова, президенты никогда не говорят исходя из эмоционального настроя. Они говорят всегда де-факто и исходя из своих национальных интересов, подчеркнул он.

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Ранее Лайф сообщал, что Песков оценил вероятность прорыва от переговоров Путина и Байдена. Он объяснил необходимость разговора двух лидеров "экстраординарной эскалацией напряжённости".

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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