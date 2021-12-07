Песков указал на огромное число уток в СМИ в преддверии беседы Путина и Байдена

Кремль заметил усиление напряжённости в риторике, а также огромное количество уток и вбросов в СМИ в преддверии переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Однако Москва призывает коллег сохранять трезвость ума, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Огромное количество уток публикуется в СМИ, вбросов и так далее. Мы в целом видим, что, скажем так, напряжённость возрастает в риторике. Но всё-таки мы призываем здесь трезвость ума сохранять", — сказал он в ответ на вопрос, могут ли сообщения о возможных новых санкциях со стороны США повлиять на настроения Путина перед беседой.

По словам Пескова, президенты никогда не говорят исходя из эмоционального настроя. Они говорят всегда де-факто и исходя из своих национальных интересов, подчеркнул он.