Задержанный в Москве стрелок-неудачник носил в школу ножи и хвастался приёмом наркотиков

Приятели 18-летнего юноши, грозившегося устроить теракт в московской школе, признались, что парень был в плохих отношениях со сверстниками и родителями. В беседе с Лайфом один из его приятелей заявил, что парень приходил в школу пьяным.

"Я познакомился с Арсением только в прошлом году. У него не было друзей в нашей школе, только из других. Приходил в школу всегда в нетрезвом состоянии. Всегда в туалете просил покурить, всегда искал у всех сигареты. А мы не курили", — сообщил его знакомый.

Как подчеркнул его друг, парень также жаловался на проблемы в семье и хвастался, что принимает наркотики. По его словам, подросток всегда старался показать свою силу и пытался утвердиться за счёт слабых.

"Постоянно хвастался арсеналом своего оружия дома, всегда говорил о проблеме в семье. Часто сбегал из дома. Хвастался, что употребляет наркотики, продавал младшим классам электронные сигареты и разные вещества. Всегда обзывался на учителей. Он пил водку, приносил алкоголь и ножи в школу", — заявил он, добавив, что друг угрожал всем, кто ему якобы хочет помешать, а сверстникам говорил, что "закопает" их.

По словам ещё одной собеседницы Лайфа, из-за хулигана в школу часто являлись полицейские, так как он постоянно ломал двери и окна. Учителям приходилось дежурить возле уборных, потому что подростка "невозможно было вытащить из туалета, где он постоянно курил и употреблял", говорит его знакомая.