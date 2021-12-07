Появилось видео "клятвы" задержанного в Москве стрелка-неудачника после угроз школьникам

Подростки заставили извиняться московского школьника за угрозы. Видео © Telegram / SHOT

18-летний юноша, который пришёл в столичную школу с ножами и пневматическим пистолетом, ранее уже угрожал другим ученикам. Ещё год назад он клялся на камеру, что больше не будет допускать агрессии по отношению к сверстникам, пишет телеграм-канал SHOT.

Тогда одних парень обещал избить, другим — прострелить колени. Некоторым и вовсе угрожал изнасилованием. Такой расклад школьникам не понравился, и они решили поговорить с дерзким подростком. Парня "прессанули" и заставили извиняться на камеру. В тот день он "поклялся сердцем", что ничего подобного больше не повторится.