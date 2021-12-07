Минтруд РФ подготовил предложения о дополнительной компенсации для пенсионеров
Ранее президент Владимир Путин подчёркивал, что нельзя отступать от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции.
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Министерство труда социальной защиты РФ по поручению президента Владимира Путина подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков.
По его словам, индексация пенсий в 2022 году планируется на 5,9%, однако, если фактическая инфляция будет выше этого показателя, необходимо будет компенсировать разрыв.
"Мы все понимаем, что индексация фактической инфляции будет сформирована в несколько большем объёме. Сейчас в рамках дополнительного поручения президента о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я надеюсь, будет принято соответствующее решение", — отметил Котяков на правительственном часе в Госдуме.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал дальнейшее повышение пенсий. По словам главы государства, средства на эти цели заложены в бюджет. Он также подчёркивал, что нельзя отступать от принципа индексации выплат выше уровня инфляции.
Комментариев: 1
Пральна! Нельзя отходить от принципа индексации пенсий в 2 раза ниже уровня инфляции для гражданских пенсионеров и в 4 раза для военных. Неправильно это... пока ещё не все пожилые люди не доживают до пенсии. Надо потерпеть! Когда все не будут доживать, тогда можно и достойную пенсию узаконить.