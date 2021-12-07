Минтруд РФ подготовил предложения о дополнительной компенсации для пенсионеров

Министерство труда социальной защиты РФ по поручению президента Владимира Путина подготовило предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, индексация пенсий в 2022 году планируется на 5,9%, однако, если фактическая инфляция будет выше этого показателя, необходимо будет компенсировать разрыв.

"Мы все понимаем, что индексация фактической инфляции будет сформирована в несколько большем объёме. Сейчас в рамках дополнительного поручения президента о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я надеюсь, будет принято соответствующее решение", — отметил Котяков на правительственном часе в Госдуме.