Хинштейн: Вечные огни не должны гаснуть ни при каких обстоятельствах
В "Единой России" предлагают законодательно урегулировать работу таких мемориальных объектов: они нуждаются в постоянном энергообеспечении, как социальные объекты и школы.
Профилактика горелки Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Координатор федерального проекта "Единой России" "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил законодательно урегулировать работу Вечных огней. Инициатива прозвучала в ходе заседания оргкомитета "Наша Победа" во вторник.
"У нас сегодня на территории страны присутствует практически в каждом городе Вечный огонь, но порядок его работы никак не определён", — пояснил Хинштейн.
Он напомнил, что на прошлой неделе произошёл "довольно неприятный инцидент" в Нижегородской области, где в одном из райцентров был потушен Вечный огонь. В понедельник Хинштейн уже обсудил данную проблему с руководством "Газпрома".
"Они [коллеги из "Газпрома"] также считают, что необходимо установить критерий, что такое Вечный огонь, перечень этих Вечных огней, согласны с подходом, при котором Вечные огни не могут ни при каких обстоятельствах гаснуть. Логика такая же, как поддержание постоянного энергообеспечения социально значимых объектов — школ или роддомов", — заключил Хинштейн.
Ранее Лайф писал о том, как в нескольких городах Молдавии ради экономии газа в ноябре потушили Вечные огни. Даже в столице страны — Кишинёве — временно погасили огонь на мемориале славы советских солдат. Возмущённые жители Кишинёва принесли свечи к погашенному Вечному огню. После этого местные власти восстановили подачу топлива к мемориальному комплексу и снова зажгли огонь.
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