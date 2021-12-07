НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Хинштейн: Вечные огни не должны гаснуть ни при каких обстоятельствах

В "Единой России" предлагают законодательно урегулировать работу таких мемориальных объектов: они нуждаются в постоянном энергообеспечении, как социальные объекты и школы.

7 декабря, 11:27
<p>Профилактика горелки Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Профилактика горелки Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Координатор федерального проекта "Единой России" "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил законодательно урегулировать работу Вечных огней. Инициатива прозвучала в ходе заседания оргкомитета "Наша Победа" во вторник.

"У нас сегодня на территории страны присутствует практически в каждом городе Вечный огонь, но порядок его работы никак не определён", пояснил Хинштейн.

Он напомнил, что на прошлой неделе произошёл "довольно неприятный инцидент" в Нижегородской области, где в одном из райцентров был потушен Вечный огонь. В понедельник Хинштейн уже обсудил данную проблему с руководством "Газпрома".

"Они [коллеги из "Газпрома"] также считают, что необходимо установить критерий, что такое Вечный огонь, перечень этих Вечных огней, согласны с подходом, при котором Вечные огни не могут ни при каких обстоятельствах гаснуть. Логика такая же, как поддержание постоянного энергообеспечения социально значимых объектов — школ или роддомов", — заключил Хинштейн.

Российские поисковики провели уроки мужества о подвиге Зои Космодемьянской

Российские поисковики провели уроки мужества о подвиге Зои Космодемьянской

Ранее Лайф писал о том, как в нескольких городах Молдавии ради экономии газа в ноябре потушили Вечные огни. Даже в столице страны — Кишинёве — временно погасили огонь на мемориале славы советских солдат. Возмущённые жители Кишинёва принесли свечи к погашенному Вечному огню. После этого местные власти восстановили подачу топлива к мемориальному комплексу и снова зажгли огонь.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1