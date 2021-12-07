Хинштейн: Вечные огни не должны гаснуть ни при каких обстоятельствах

Координатор федерального проекта "Единой России" "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил законодательно урегулировать работу Вечных огней. Инициатива прозвучала в ходе заседания оргкомитета "Наша Победа" во вторник.

"У нас сегодня на территории страны присутствует практически в каждом городе Вечный огонь, но порядок его работы никак не определён", — пояснил Хинштейн.

Он напомнил, что на прошлой неделе произошёл "довольно неприятный инцидент" в Нижегородской области, где в одном из райцентров был потушен Вечный огонь. В понедельник Хинштейн уже обсудил данную проблему с руководством "Газпрома".

"Они [коллеги из "Газпрома"] также считают, что необходимо установить критерий, что такое Вечный огонь, перечень этих Вечных огней, согласны с подходом, при котором Вечные огни не могут ни при каких обстоятельствах гаснуть. Логика такая же, как поддержание постоянного энергообеспечения социально значимых объектов — школ или роддомов", — заключил Хинштейн.