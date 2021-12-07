Сбер заявил о рекордном уровне киберпреступности за всю историю наблюдений

Объём кибермошенничества в России достиг максимума за всю историю наблюдений. О таких неутешительных выводах заявил во вторник зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его данным, Сбер предотвратил за 11 месяцев этого года более 100 миллиардов рублей фрода — мошенничества с банковскими картами, которое часто встречается в e-commerce.

"Могу сказать, что объём фрода в стране на сегодняшний день превысил максимум за всю историю наблюдений. Это могут быть попытки, но киберпреступность, вообще совершение киберпреступлений — количество их увеличилось", — отметил Кузнецов, выступая на SOC-форуме во вторник.