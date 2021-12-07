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Сбер заявил о рекордном уровне киберпреступности за всю историю наблюдений

Специалисты компании поделились цифрами по предотвращённым мошенническим операциям за 11 месяцев уходящего года, и эти объёмы поражают.

7 декабря, 11:10

© Pexels

Объём кибермошенничества в России достиг максимума за всю историю наблюдений. О таких неутешительных выводах заявил во вторник зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его данным, Сбер предотвратил за 11 месяцев этого года более 100 миллиардов рублей фрода — мошенничества с банковскими картами, которое часто встречается в e-commerce.

"Могу сказать, что объём фрода в стране на сегодняшний день превысил максимум за всю историю наблюдений. Это могут быть попытки, но киберпреступность, вообще совершение киберпреступлений — количество их увеличилось", — отметил Кузнецов, выступая на SOC-форуме во вторник.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России разрешили без суда блокировать сайты мошенников. Речь идёт о ресурсах различных финансовых пирамид и других аферистов. Закрывать их порталы теперь можно за несколько дней, а не месяцев.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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