Инструменты механизма блокировки Tor и Telegrama начали работать в России Запрет Tor лишит россиян доступа к пиратским сайтам и окна в Даркнет, которые, согласно исследованиям, увеличили преступный рынок в сотни раз, доведя до десятков миллиардов долларов. 4 декабря, 20:45 Фото © Shutterstock

1 декабря в Сети появились жалобы на проблемы с доступом к браузеру Tor, который часто используют в криминальных целях — для покупки и продажи наркотиков, педофильского контента, слива личных данных, призывов к суициду и экстремизма.

Кибермошенничество, шок‑контент, жесточайшие проявления кибербуллинга, торговля хакерскими данными — далеко не полный список запрещённой сети, хотя свою миссию Tor характеризует как право на приватность каждого человека. Но похоже, что в цифровом мире у многих создалось впечатление, что законы в Интернете можно переступать, если есть программы, гарантирующие анонимность.

Напомним, после жалоб интернет-пользователей на проблемы с доступом к Tor появилось подтверждение сервиса OONI Explorer, деятельность которого посвящена мониторингу цензуры по всему миру, что браузер не функционирует с начала месяца. Также информацию подтвердил и исследователь сетевых блокировок ValdikSS, отметивший, что сеть блокируется мoбильными операторами и провайдерами. Сам регулятор — Роскомнадзор — пояснил, что использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещённой информации, что создаёт условия для криминальной деятельности.

Механизм блокировки

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Проблемы с доступом в Tor начались вскоре после предупреждения Роскомнадзора о введении с 2 декабря "централизованного управления" ресурсами, которые открывают доступ к запрещённой в России информации. Есть версия, что браузер блокируется при помощи оборудования, которое Роскомнадзор создал для изоляции Рунета. Поскольку закон, обязывающий владельцев анонимайзеров, VPN-сервисов и аналогичных сервисов подключаться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) Роскомнадзора, чтобы блокировать запрещённые на территории РФ сайты, был принят ещё в 2017 году. Согласно этому документу при отказе от выполнения требований регулятор ограничивает доступ к таким ресурсам.

Известно, что VPN-сервисы постепенно блокируют с начала года, но к проблеме Tor внимание привлекли общественники — его давно называют "окном в Даркнет", потому что ресурс позволяет обойти блокировку интернет-ресурсов, устанавливая анонимное сетевое соединение. Заходят в него только через запрос непубличных узлов входа через браузер или по почте.

В июне Роскомнадзор ограничил доступ к двум популярным VPN-сервисам – VyprVPN и Opera VPN. В сентябре РКН принял решение о блокировке сервисов VPN, нарушающих российское законодательство: Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.

Провайдеры объясняют, что виной всему устройства ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которые год назад установил Роскомнадзор. Это оборудование называют "чёрными ящиками" РКН. Операторы обязаны размещать их вместе с подведением электропитания в отдельных стойках по всей стране, при этом доступ к ним имеет только сам регулятор. Известно, что ТСПУ фильтрует трафик, занимается блокировкой запрещённых пакетов. Лазейки, которые были в Telegram, тоже устранены благодаря этому новшеству. Поэтому и главный глаз Даркнета Tor лишился на территории России неприкосновенности. Роскомнадзор добился возможности управлять маршрутизацией сетей, и какие теперь у него планы и возможности благодаря этим устройствам, никто из провайдеров не в курсе.

Утечка персональных данных пользователя

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Данные VPN-сервисов предсказуемо оказываются в продаже в Даркнете, а далее используются в преступной деятельности: "Даркнет — это очевидное сосредоточение всего самого негативного, противозаконного и нелегального, что сегодня существует как в цифровом, так и в реальном мире. С ним борются во всех странах", — напомнил на одном из мероприятий Общественной палаты РФ зампредседателя Комиссии ОП по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.

— Доступ в Даркнет реализуется при помощи сетей Tor и самого браузера, – заявил он. По его словам, законопослушные пользователи в Интернете не прячутся и не скрываются, в отличие от мошенников и криминальных элементов.

Почему внимание обратили на браузер Tor, который является практически несущей конструкцией Даркнета? Любые ограничения в его отношении — действия, направленные исключительно на борьбу с теневым сегментом в Интернете, который используют преимущественно преступники.

Детская порнография, оружие, широкий ассортимент противозаконных товаров, краденые персональные данные и пользовательские аккаунты, фальшивые деньги, услуги хакеров, шок- и треш-контент — самые грязные и шокирующие стороны современного общества, порождамые преступностью, доступны через анонимные программы. За последние годы Даркнет стал главным рассадником запрещёнки в Сети.

Мониторинг и закрытые исследования

По оценкам экспертов, общий объём трансакций, проходящих только через российский рынок Даркнета, со специализацией на продаже наркотиков в прошлом году составил $1,4–2 млрд, ещё четыре года назад речь шла o $9,3 млн. То есть c 2016-го по 2020-й продажи наркотиков выросли в 215 раз. Поэтому закрытие Tor можно только приветствовать.

Авторы Дмитрий Шестопалов