В Москве задержали 18-летнего юношу, угрожавшего устроить стрельбу в школе

В Москве полицейские задержали подростка, который планировал устроить теракт в школе. Парня вычислили по комментариям в соцсетях, в которых он рассказывал о своих намерениях, пишет ТАСС.

"Сотрудники Департамента образования при мониторинге соцсети "ВКонтакте" обнаружили комментарий от молодого человека, который писал о планах устроить в школе теракт 7 декабря. Информация была передана правоохранителям", — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

В результате 18-летнего парня задержали прямо на входе в учебное заведение. Сообщается, что с собой у него были травматический пистолет, три ножа и перцовые баллончики. В полиции начали проверку.