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В Москве задержали 18-летнего юношу, угрожавшего устроить стрельбу в школе

При нём нашли пневматическое оружие, несколько ножей и перцовые баллончики.

7 декабря, 08:20
<p>Фото © ТАСС / Владислав Шатило</p>

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

В Москве полицейские задержали подростка, который планировал устроить теракт в школе. Парня вычислили по комментариям в соцсетях, в которых он рассказывал о своих намерениях, пишет ТАСС.

"Сотрудники Департамента образования при мониторинге соцсети "ВКонтакте" обнаружили комментарий от молодого человека, который писал о планах устроить в школе теракт 7 декабря. Информация была передана правоохранителям", — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

В результате 18-летнего парня задержали прямо на входе в учебное заведение. Сообщается, что с собой у него были травматический пистолет, три ножа и перцовые баллончики. В полиции начали проверку.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ задержала в Ярославской области подростка-анархиста, который планировал резонансные акции и готовил взрывчатку.

Расклад от юриста: Что ждёт устроившего стрельбу у школы в Москве подростка

Расклад от юриста: Что ждёт устроившего стрельбу у школы в Москве подростка

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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