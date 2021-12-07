Врач Бандурина оценила идею продавать шампанское ночью в Новый год и Рождество
По словам эксперта, в игристых винах низкое содержание алкоголя, поэтому негативных последствий инициатива не вызовет.
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Снятие запрета на приобретение шампанского или других игристых вин после 22:00 в Новый год и на Рождество не повлияет на здоровье населения. Шампанское является слабоалкогольным напитком, хотя официально к этой категории не относится. Об этом сообщила врач общей практики, доктор медицинских наук Татьяна Бандурина в беседе с RT.
"Если бы разрешили водку продавать, то это было бы опасно. А с шампанским, во-первых, ценовая категория не та. А во-вторых, это слабоалкогольный напиток", — отметила врач.
По её мнению, такая мера рассчитана на тех, кто будет работать до позднего вечера в праздничные дни, а значит, может оказаться без традиционного праздничного напитка. При этом она пояснила, что для отравления шампанским нужно выпить достаточно много.
Напомним, изменить правила продажи игристых вин и шампанского в Новый год и на Рождество предложил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, эти слабоалкогольные напитки можно было бы продавать в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 января на 7 января. Это позволит людям, работающим допоздна, купить бутылочку шампанского по дороге домой.
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