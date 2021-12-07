Врач Бандурина оценила идею продавать шампанское ночью в Новый год и Рождество

Снятие запрета на приобретение шампанского или других игристых вин после 22:00 в Новый год и на Рождество не повлияет на здоровье населения. Шампанское является слабоалкогольным напитком, хотя официально к этой категории не относится. Об этом сообщила врач общей практики, доктор медицинских наук Татьяна Бандурина в беседе с RT.

"Если бы разрешили водку продавать, то это было бы опасно. А с шампанским, во-первых, ценовая категория не та. А во-вторых, это слабоалкогольный напиток", — отметила врач.

По её мнению, такая мера рассчитана на тех, кто будет работать до позднего вечера в праздничные дни, а значит, может оказаться без традиционного праздничного напитка. При этом она пояснила, что для отравления шампанским нужно выпить достаточно много.