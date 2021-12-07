Директор ЦРУ Бёрнс пожаловался, что поседел за время работы в Москве
Он на протяжении трёх лет занимал должность американского посла в РФ.
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Директор ЦРУ Уильям Бёрнс вспомнил о самых сложных периодах своей карьеры и признался, что за время службы послом США в России с 2005 по 2008 год у него появилась "большая часть седины". На второе место по сложности он поставил переговоры по иранскому атому, по итогам которых было заключено предварительное соглашение, известное как Совместный план действий.
"Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году по поводу ядерного оружия", — отметил Бёрнс в интервью изданию Wall Street Journal.
Ранее глава ЦРУ Уильям Бёрнс по поручению американского президента Джо Байдена побывал с делегацией представителей США в Москве с двухдневным визитом. Он встретился с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, а затем — с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.
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