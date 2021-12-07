Директор ЦРУ Бёрнс пожаловался, что поседел за время работы в Москве

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс вспомнил о самых сложных периодах своей карьеры и признался, что за время службы послом США в России с 2005 по 2008 год у него появилась "большая часть седины". На второе место по сложности он поставил переговоры по иранскому атому, по итогам которых было заключено предварительное соглашение, известное как Совместный план действий.