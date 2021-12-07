Овечкин побил очередной рекорд по ходу регулярного чемпионата НХЛ

В сегодняшнем матче против "Анахайма" россиянин отметился двумя голевыми передачами. Таким образом, теперь на его счету 41 балл за результативность (20 голов + 21 ассист). На то, чтобы преодолеть отметку в 40 очков, Овечкину потребовалось 26 матчей.