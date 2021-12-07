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Овечкин побил очередной рекорд по ходу регулярного чемпионата НХЛ

При этом сегодня наш соотечественник ушёл со льда без заброшенной в ворота соперника шайбы.

7 декабря, 07:45
<p>Фото © Rob Carr / Getty Images</p>

Фото © Rob Carr / Getty Images

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин побил личный рекорд по скорости набора 40 очков по ходу регулярного чемпионата НХЛ.

В сегодняшнем матче против "Анахайма" россиянин отметился двумя голевыми передачами. Таким образом, теперь на его счету 41 балл за результативность (20 голов + 21 ассист). На то, чтобы преодолеть отметку в 40 очков, Овечкину потребовалось 26 матчей.

Овечкин забросил 750-ю шайбу в НХЛ и вышел на третье место по числу победных голов

Овечкин забросил 750-ю шайбу в НХЛ и вышел на третье место по числу победных голов

Добавим, что "Вашингтон" одержал победу над "Анахаймом" со счётом 4:3 после серии буллитов. Автором победного броска стал Джон Карлсон.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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