Овечкин побил очередной рекорд по ходу регулярного чемпионата НХЛ
При этом сегодня наш соотечественник ушёл со льда без заброшенной в ворота соперника шайбы.
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Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин побил личный рекорд по скорости набора 40 очков по ходу регулярного чемпионата НХЛ.
В сегодняшнем матче против "Анахайма" россиянин отметился двумя голевыми передачами. Таким образом, теперь на его счету 41 балл за результативность (20 голов + 21 ассист). На то, чтобы преодолеть отметку в 40 очков, Овечкину потребовалось 26 матчей.
Добавим, что "Вашингтон" одержал победу над "Анахаймом" со счётом 4:3 после серии буллитов. Автором победного броска стал Джон Карлсон.
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