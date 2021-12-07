Китай примет контрмеры в ответ на дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине

Китай решительно осуждает решение властей США о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине и обещает предпринять ответные контрмеры. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Действия США всерьёз нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта. Китай выражает США своё сильное недовольство и решительный протест, уже сделал американской стороне строгое представление и примет решительные контрмеры", — заявил представитель дипведомства.