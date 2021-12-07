Издевательства жительницы Казани над годовалой дочкой оказались местью бросившему её мужу

Бабушка девочки рассказала о планах получить опекунство на ребёнка. Видео © Telegram / SHOT

Горе-мать из Казани издевалась над малолетней дочерью, чтобы отомстить отцу девочки. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, мужчина устал от постоянных пьянок и скандалов жены, из-за чего решил уйти из семьи. Однако 31-летняя спутница его идею не оценила и придумала план мести. Она сняла на видео издевательства над ребёнком и отправила супругу. При этом мамаша не только избивала дочь, но и закрывала её на балконе.

В итоге видеоролик попал к бабушке девочки, а та в свою очередь сообщила в полицию. В тот же день правоохранители приехали в квартиру, изъяли ребёнка и отвезли в больницу. Медики диагностировали у малышки сотрясение мозга и множественные ушибы. Теперь за опеку над девочкой намерена побороться её бабушка.

"Я лично хочу, чтобы их (родителей. — Прим. Лайфа) вообще оградили [от девочки], и хочу этого ребёнка забрать. Мне ни денег не надо, квартира у меня есть, ничего мне не надо. Вот привезут мне её голую — я её так заберу. Это мой ребёнок, мне больше ничего не надо", — подчеркнула женщина.