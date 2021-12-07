НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" победить "Филадельфию" в матче НХЛ

Всего в нынешнем сезоне россиянин набрал 12 очков, забив семь голов и сделав пять результативных передач.

7 декабря, 08:17
<p>Фото © ХК "Колорадо Эвеланш"</p>

Фото © ХК "Колорадо Эвеланш"

"Колорадо Эвеланш" на выезде победил клуб "Филадельфия Флайерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:5 в пользу гостей.

Одну из шайб в составе "Колорадо" забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Также по разу отличились его партнёры по команде: Эрик Джонсон, Габриэль Ландескуг, Алекс Ньюхук, Кейл Макар, Назем Кадри и Тайсон Джост.

У "Филадельфии" дубль оформил Клод Жиру. По голу на счету Оскара Линдблома, Кэма Аткинсона и Скотта Лотона.

Хоккеист Ничушкин сможет поехать на Олимпиаду в Пекин, несмотря на допинговое дело

Хоккеист Ничушкин сможет поехать на Олимпиаду в Пекин, несмотря на допинговое дело

Для Ничушкина шайба стала седьмой в нынешнем сезоне. Всего в 13 матчах он набрал 12 очков, семь раз поразив ворота соперников и отдав пять результативных передач.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1