Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" победить "Филадельфию" в матче НХЛ

"Колорадо Эвеланш" на выезде победил клуб "Филадельфия Флайерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:5 в пользу гостей.

Одну из шайб в составе "Колорадо" забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Также по разу отличились его партнёры по команде: Эрик Джонсон, Габриэль Ландескуг, Алекс Ньюхук, Кейл Макар, Назем Кадри и Тайсон Джост.

У "Филадельфии" дубль оформил Клод Жиру. По голу на счету Оскара Линдблома, Кэма Аткинсона и Скотта Лотона.