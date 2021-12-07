Нумеролог Класин рассказал, как добиться успеха в 2022 году

Следующий год окажется по-мужски строгим и заряженным энергией. Чтобы добиться успеха, придётся приложить немало усилий, сказал нумеролог Вячеслав Класин в беседе с журналистом газеты "Вечерняя Москва".

По словам эксперта, двойка — "мужская цифра". А значит, к результату в 2022 году нас приведут "простые, бездумные, системные, непонятные, однообразные, иногда повторяющиеся поступки", говорит Класин. При сложении всех цифр в дате получается шестёрка. С ней нужно быть осторожным — в предстоящем году можно легко стать объектом чужой манипуляции или поддаться плохому влиянию. Впрочем, для смелых и решительных год откроет перспективы.

"Цифра шесть открывает глобальное видение на ближайшие годы. Это уже вопрос к самому человеку: насколько он может легко увидеть своё ближайшее будущее. Ведь чем дальше мы увидим своё будущее в 2022-м и сможем его просчитать, тем легче будет достигать целей", — подытожил Класин.