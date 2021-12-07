Нумеролог Класин рассказал, как добиться успеха в 2022 году
Двойка в нумерологии означает действие и силу. А значит, году предстоит быть богатым на события, пояснил эксперт.
Фото © Pixabay
Следующий год окажется по-мужски строгим и заряженным энергией. Чтобы добиться успеха, придётся приложить немало усилий, сказал нумеролог Вячеслав Класин в беседе с журналистом газеты "Вечерняя Москва".
По словам эксперта, двойка — "мужская цифра". А значит, к результату в 2022 году нас приведут "простые, бездумные, системные, непонятные, однообразные, иногда повторяющиеся поступки", говорит Класин. При сложении всех цифр в дате получается шестёрка. С ней нужно быть осторожным — в предстоящем году можно легко стать объектом чужой манипуляции или поддаться плохому влиянию. Впрочем, для смелых и решительных год откроет перспективы.
"Цифра шесть открывает глобальное видение на ближайшие годы. Это уже вопрос к самому человеку: насколько он может легко увидеть своё ближайшее будущее. Ведь чем дальше мы увидим своё будущее в 2022-м и сможем его просчитать, тем легче будет достигать целей", — подытожил Класин.
Ранее Лайф писал о том, что предстоящий год больше подойдёт для творчества, чем для планирования личной жизни.
Лента новостей
Мишустин призвал быть готовыми "к любому сценарию" из-за "омикрона"
сегодня в 12:32
"Очень плохое преступление": Мать годовалой малышки из Казани извинилась за издевательства над девочкой
сегодня в 12:31
"Стану твоей королевой": Порноактриса пообещала шахматисту Непомнящему ночь любви в случае победы над Карлсеном
сегодня в 12:30
Комментариев: 0