НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Очень плохое преступление": Мать годовалой малышки из Казани извинилась за издевательства над девочкой

Ранее в отношении неё возбудили уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении родительских обязанностей.

7 декабря, 12:31

Кадр из видео © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Жительница Казани, которая снимала на видео издевательства над собственной годовалой дочерью, принесла публичные извинения и заявила о готовности понести наказание. Ролик опубликовал Следственный комитет.

"Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила её. Признаю свою вину и очень сильно раскаиваюсь", — говорит на обнародованных кадрах женщина.

Отец избитой в Казани годовалой малышки неоднократно поднимал руку на её мать

Отец избитой в Казани годовалой малышки неоднократно поднимал руку на её мать

Напомним, ранее в Сеть попало шокирующее видео, на котором пьяная 31-летняя женщина избивает маленькую раздетую девочку, комментируя свои действия на камеру и называя дочь "подопытным кроликом". В итоге ребёнка у матери изъяли, возбуждено уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Как позже призналась женщина, издевательства над девочкой оказались местью бросившему её мужу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1