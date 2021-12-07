"Очень плохое преступление": Мать годовалой малышки из Казани извинилась за издевательства над девочкой
Ранее в отношении неё возбудили уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении родительских обязанностей.
Кадр из видео © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации
Жительница Казани, которая снимала на видео издевательства над собственной годовалой дочерью, принесла публичные извинения и заявила о готовности понести наказание. Ролик опубликовал Следственный комитет.
"Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила её. Признаю свою вину и очень сильно раскаиваюсь", — говорит на обнародованных кадрах женщина.
Напомним, ранее в Сеть попало шокирующее видео, на котором пьяная 31-летняя женщина избивает маленькую раздетую девочку, комментируя свои действия на камеру и называя дочь "подопытным кроликом". В итоге ребёнка у матери изъяли, возбуждено уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Как позже призналась женщина, издевательства над девочкой оказались местью бросившему её мужу.
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