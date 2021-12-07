Жительница Казани, которая снимала на видео издевательства над собственной годовалой дочерью, принесла публичные извинения и заявила о готовности понести наказание. Ролик опубликовал Следственный комитет.

"Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила её. Признаю свою вину и очень сильно раскаиваюсь", — говорит на обнародованных кадрах женщина.