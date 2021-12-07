Отец избитой в Казани годовалой малышки неоднократно поднимал руку на её мать
Женщина же после того, как девочку забрали, в слезах просила прощения и заверяла, что не понимает, что на неё нашло.
Скриншот из видео © Telegram / SHOT
Мать выставила малолетнюю дочь на балкон, после чего продолжила издевательства. Видео © Telegram / SHOT
Отец девочки из Казани, над которой издевалась собственная мать, рассказал полицейским, что присланный женой видеоролик сам не смотрел, а своей матери скинул по случайности, вместо того чтобы сохранить. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Мужчина признался, что они с супругой любят выпить по вечерам, однако в последнее время на фоне распития спиртного в семье начались конфликты. Нередко они заканчивались домашним насилием — муж "тестировал кулаки" на жене. Женщина же в свою очередь вымещала злость на дочери. При этом отец девочки был в курсе этого, но ничего не предпринимал.
Когда ребёнка изъяли, её мать пришла в органы опеки с синяком. Женщина сквозь слёзы просила прощения и повторяла, что сама не понимает, что на неё нашло. Тем временем её супруг заявил, что намерен забрать дочь и увезти в родной Чистополь. Этим планам теперь хочет помешать бабушка малышки. Она требует наказать своего сына и его жену за издевательства над внучкой, после чего планирует сама стать её опекуном.
Напомним, ранее в Сеть попало шокирующее видео, на котором пьяная 31-летняя женщина избивает маленькую раздетую девочку, комментируя свои действия на камеру и называя дочь "подопытным кроликом". В итоге ребёнка у матери изъяли, возбуждено уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
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