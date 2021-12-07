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Отец избитой в Казани годовалой малышки неоднократно поднимал руку на её мать

Женщина же после того, как девочку забрали, в слезах просила прощения и заверяла, что не понимает, что на неё нашло.

7 декабря, 12:02

Скриншот из видео © Telegram / SHOT

Мать выставила малолетнюю дочь на балкон, после чего продолжила издевательства. Видео © Telegram / SHOT

Отец девочки из Казани, над которой издевалась собственная мать, рассказал полицейским, что присланный женой видеоролик сам не смотрел, а своей матери скинул по случайности, вместо того чтобы сохранить. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Мужчина признался, что они с супругой любят выпить по вечерам, однако в последнее время на фоне распития спиртного в семье начались конфликты. Нередко они заканчивались домашним насилием — муж "тестировал кулаки" на жене. Женщина же в свою очередь вымещала злость на дочери. При этом отец девочки был в курсе этого, но ничего не предпринимал.

Когда ребёнка изъяли, её мать пришла в органы опеки с синяком. Женщина сквозь слёзы просила прощения и повторяла, что сама не понимает, что на неё нашло. Тем временем её супруг заявил, что намерен забрать дочь и увезти в родной Чистополь. Этим планам теперь хочет помешать бабушка малышки. Она требует наказать своего сына и его жену за издевательства над внучкой, после чего планирует сама стать её опекуном.

Издевательства жительницы Казани над годовалой дочкой оказались местью бросившему её мужу

Издевательства жительницы Казани над годовалой дочкой оказались местью бросившему её мужу

Напомним, ранее в Сеть попало шокирующее видео, на котором пьяная 31-летняя женщина избивает маленькую раздетую девочку, комментируя свои действия на камеру и называя дочь "подопытным кроликом". В итоге ребёнка у матери изъяли, возбуждено уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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