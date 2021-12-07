Отец избитой в Казани годовалой малышки неоднократно поднимал руку на её мать

Мать выставила малолетнюю дочь на балкон, после чего продолжила издевательства. Видео © Telegram / SHOT

Отец девочки из Казани, над которой издевалась собственная мать, рассказал полицейским, что присланный женой видеоролик сам не смотрел, а своей матери скинул по случайности, вместо того чтобы сохранить. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Мужчина признался, что они с супругой любят выпить по вечерам, однако в последнее время на фоне распития спиртного в семье начались конфликты. Нередко они заканчивались домашним насилием — муж "тестировал кулаки" на жене. Женщина же в свою очередь вымещала злость на дочери. При этом отец девочки был в курсе этого, но ничего не предпринимал.

Когда ребёнка изъяли, её мать пришла в органы опеки с синяком. Женщина сквозь слёзы просила прощения и повторяла, что сама не понимает, что на неё нашло. Тем временем её супруг заявил, что намерен забрать дочь и увезти в родной Чистополь. Этим планам теперь хочет помешать бабушка малышки. Она требует наказать своего сына и его жену за издевательства над внучкой, после чего планирует сама стать её опекуном.