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Регион
Опубликовано 7 декабря 2021, 11:50
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Суд Киева предоставил разрешение на задержание Натальи Поклонской

Работу в Крыму на Украине вменяют в госизмену экс-депутату Госдумы и бывшему прокурору полуострова.

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской, подозреваемой на Украине в государственной измене.

"Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах", — говорится в сообщении суда.

Поклонская заявила, что не боится угроз Киева об экстрадиции из Кабо-Верде
Поклонская заявила, что не боится угроз Киева об экстрадиции из Кабо-Верде

Напомним, что 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева появится шанс "испортить ей жизнь". Теперь власти Незалежной пытаются разыскать Поклонскую и даже послали запрос в Кабо-Верде на экстрадицию нового российского посла. Однако сотрудники дипломатического ведомства сочли просьбу за шутку и заявили, что в этом вопросе у Киева нет ни малейшего шанса на успех. На Украине Поклонская обвиняется в госизмене из-за работы в Крыму.

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Наталья Поклонская. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Александра Вишнякова
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