Москвичка спрыгнула от насильника с 4-го этажа, но он догнал её и попытался зарезать

В ночь на 7 декабря в квартире дома на северо-западе столицы мужчина жестоко избил девушку, а потом изнасиловал. Пострадавшая попыталась убежать от насильника, спрыгнула с четвёртого этажа, но тот догнал её и снова напал, сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

"Потерпевшая, спасаясь от подозреваемого, прыгнула с высоты четвёртого этажа. Мужчина, имея умысел на убийство девушки, приискал колюще-режущий предмет, спустился вниз и причинил ей множественные ранения, после чего скрылся", — уточнили в следственном управлении.

Насильника спугнули очевидцы, которые вызвали скорую помощь. Девушка была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по факту изнасилования и покушения на убийство возбуждено уголовное дело.