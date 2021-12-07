Москвичка спрыгнула от насильника с 4-го этажа, но он догнал её и попытался зарезать
Довести преступление до конца злоумышленнику помешали очевидцы, которые бросились раненой на помощь.
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В ночь на 7 декабря в квартире дома на северо-западе столицы мужчина жестоко избил девушку, а потом изнасиловал. Пострадавшая попыталась убежать от насильника, спрыгнула с четвёртого этажа, но тот догнал её и снова напал, сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.
"Потерпевшая, спасаясь от подозреваемого, прыгнула с высоты четвёртого этажа. Мужчина, имея умысел на убийство девушки, приискал колюще-режущий предмет, спустился вниз и причинил ей множественные ранения, после чего скрылся", — уточнили в следственном управлении.
Насильника спугнули очевидцы, которые вызвали скорую помощь. Девушка была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по факту изнасилования и покушения на убийство возбуждено уголовное дело.
Ранее депутата КПРФ с Алтая заподозрили в изнасиловании 14-летней племянницы жены. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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