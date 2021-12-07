Дом футболиста сборной Франции ограбили на 250 тысяч евро

Нападающий "Лилля" и сборной Франции по футболу Жонатан Иконе стал жертвой ограбления. Об этом пишет L'Equipe.

Сообщается, что дом Иконе был взломан злоумышленниками. Точное количество грабителей не уточняется. При этом ущерб составил 250 тысяч евро. Правоохранительные органы начали расследование.