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Дом футболиста сборной Франции ограбили на 250 тысяч евро

На счету нападающего четыре матча за национальную команду и один гол.

7 декабря, 11:42
<p>Жонатан Иконе. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVytT76DHrz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">j.ikone</a></p>

Жонатан Иконе. Фото © Instagram / j.ikone

Нападающий "Лилля" и сборной Франции по футболу Жонатан Иконе стал жертвой ограбления. Об этом пишет L'Equipe.

Сообщается, что дом Иконе был взломан злоумышленниками. Точное количество грабителей не уточняется. При этом ущерб составил 250 тысяч евро. Правоохранительные органы начали расследование.

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В составе сборной Франции Иконе провёл четыре матча. В сентября 2019 года он поразил ворота албанцев в отборочном матче Евро-2020.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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