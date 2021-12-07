Греф назвал небылицей угрозу запрета конвертации рубля
В ответ на такое предположение журналистов Bloomberg он предложил им иногда "выходить на божий свет".
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр
Глава Сбербанка Герман Греф счёл "небылицами" и "несусветной чушью" информацию западных СМИ о готовящихся новых санкциях против РФ, направленных против ряда кредитных организаций и Российского фонда прямых инвестиций и, в частности, ограничивающих конвертирование рубля.
"Ну это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. Знаете, мне кажется, журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают", — заявил он.
Ранее Лайф сообщал, что США и ЕС рассматривают возможность введения ещё одного вида санкций против России в случае её вторжения на Украину. Как сообщает Bloomberg, они могут коснуться крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
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