Экономист Гинько оценил последствия возможных санкций США против конвертации рубля

Экономист, эксперт РАНХиГС при Президенте РФ Владислав Гинько прокомментировал информацию о том, что новые санкции США могут коснуться обмена рубля на западные валюты, отметив, что никаких оснований для введения рестрикций в отношении России нет.

"У нас есть национальная система платёжных карт НСПК, которую в случае необходимости мы можем задействовать. Ряд стран включены в эту систему, и карты принимаются не только в России. Уже расширяется круг стран, которые присоединяются к этой системе. Мы заранее за много лет продумали на всякий случай альтернативу", — пояснил Владислав Гинько в беседе с Лайфом.

По словам экономиста, ещё летом было принято решение полностью выйти из долларовых активов, это касается Фонда национального благосостояния (ФНБ). То есть Россия полностью отказалась вкладывать нашу кубышку в долларах. Кроме того, расчёт за многие товары уже идёт не в американской валюте. При этом собеседник Лайфа пояснил, что причина введения ограничений кроется в том, что военно-промышленная корпорация США хочет получить новые заказы.

"Для того чтобы их получить и продать собственное вооружение своим партнёрам, они раздувают всё, что мы сейчас наблюдаем. Например, вот эта мнимая угроза от России. Любому здравому человеку понятно то, что мы наблюдаем, — обсуждение санкций. За что, возникает вопрос. За то, что страна в пределах собственных границ проводит учения, перемещает собственные группы войск. Странно. Каждая страна имеет право. Дмитрий Песков говорил, что это никого не должно волновать. Каких-либо оснований обсуждать санкции нет", — напомнил экономист.

Гинько назвал возможные санкции незаконными. Он указал на то, что ограничения вводятся без решения каких-либо судов чиновниками Минфина США. А такого не должно быть, уверен экономист.