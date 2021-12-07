Песков — о слухах про новые санкции США: Утка или целенаправленный слив

В Кремле не видят косвенных подтверждений от властей США о возможности введения новых агрессивных санкций против РФ, о которых писали зарубежные СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Во-первых, это опубликовал CNN. Не знаю, утка это или чей-то слив целенаправленный. Не стал бы на это реагировать. Много всего правдивого и лживого публикуется. Не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома. А что касается увлечения санкциями, то мы знаем пристрастие американской стороны к "санкционным упражнениям". В этом плане предсказуемость американской стороны оставляет желать лучшего", — отметил представитель Кремля.