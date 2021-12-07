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Песков — о слухах про новые санкции США: Утка или целенаправленный слив

Накануне западные СМИ распространили сообщения о том, что Вашингтон, в частности, якобы намерен отключить РФ от международной платёжной системы Swift.

7 декабря, 10:28
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В Кремле не видят косвенных подтверждений от властей США о возможности введения новых агрессивных санкций против РФ, о которых писали зарубежные СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Во-первых, это опубликовал CNN. Не знаю, утка это или чей-то слив целенаправленный. Не стал бы на это реагировать. Много всего правдивого и лживого публикуется. Не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома. А что касается увлечения санкциями, то мы знаем пристрастие американской стороны к "санкционным упражнениям". В этом плане предсказуемость американской стороны оставляет желать лучшего", — отметил представитель Кремля.

Что может потерять Россия, если её отключат от платёжной системы SWIFT

Что может потерять Россия, если её отключат от платёжной системы SWIFT

Напомним, CNN со ссылкой на источники сообщил, что США якобы изучают вариант введения агрессивных санкций против России. В частности, ограничительные меры могут затронуть энергетические компании, а также отключение РФ от международной платёжной системы Swift.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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