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"Стану твоей королевой": Порноактриса пообещала шахматисту Непомнящему ночь любви в случае победы над Карлсеном

Правда, пока что наш соотечественник уступает норвежскому гроссмейстеру по итогам восьми партий.

7 декабря, 12:30
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Kamran Jebreili, © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/m1han1ka69/p/CXK7521FVSk/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">m1han1ka69</a></p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Kamran Jebreili, © Instagram/m1han1ka69

Порноактриса, известная под псевдонимом Mihanika69, пообещала необычный подарок российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему в случае его победы над норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

"Ян, если ты выиграешь, я стану твоей королевой на целую ночь", — написала девушка, а соответствующий снимок выложила в свой инстаграм.

Фотографию она выложила с хештегом #NepoGambit, который ранее в знак поддержки Непомнящего ввела фигуристка Евгения Медведева.

Фото © Instagram/m1han1ka69

Фото © Instagram/m1han1ka69

Непомнящий второй раз проиграл Карлсену в матче за мировую шахматную корону

Непомнящий второй раз проиграл Карлсену в матче за мировую шахматную корону

Правда, пока что Непомнящий далёк от победы. После восьми партий матча он проигрывает Карлсену со счётом 3:5. Последняя встреча соперников завершилась победой норвежца. Сегодня состоится девятая партия, в которой наш соотечественник будет играть белыми фигурами.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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