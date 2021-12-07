Порноактриса, известная под псевдонимом Mihanika69, пообещала необычный подарок российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему в случае его победы над норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

"Ян, если ты выиграешь, я стану твоей королевой на целую ночь", — написала девушка, а соответствующий снимок выложила в свой инстаграм.

Фотографию она выложила с хештегом #NepoGambit, который ранее в знак поддержки Непомнящего ввела фигуристка Евгения Медведева.

Фото © Instagram/m1han1ka69