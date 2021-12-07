"Стану твоей королевой": Порноактриса пообещала шахматисту Непомнящему ночь любви в случае победы над Карлсеном
Правда, пока что наш соотечественник уступает норвежскому гроссмейстеру по итогам восьми партий.
Фото © ТАСС / AP Photo / Kamran Jebreili, © Instagram/m1han1ka69
Порноактриса, известная под псевдонимом Mihanika69, пообещала необычный подарок российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему в случае его победы над норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.
"Ян, если ты выиграешь, я стану твоей королевой на целую ночь", — написала девушка, а соответствующий снимок выложила в свой инстаграм.
Фотографию она выложила с хештегом #NepoGambit, который ранее в знак поддержки Непомнящего ввела фигуристка Евгения Медведева.
Фото © Instagram/m1han1ka69
Правда, пока что Непомнящий далёк от победы. После восьми партий матча он проигрывает Карлсену со счётом 3:5. Последняя встреча соперников завершилась победой норвежца. Сегодня состоится девятая партия, в которой наш соотечественник будет играть белыми фигурами.
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