Собянин подтвердил гибель двух человек при стрельбе в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что при стрельбе в МФЦ на юго-востоке столицы погибло два человека, ещё трое пострадали. Об этом градоначальник сообщил в "Твиттере".

"В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибло два человека, трое пострадали. Убийцу задержали", — написал Собянин.

Он также принёс соболезнования семьям погибших и добавил, что врачи делают всё возможное по оказанию помощи пострадавшим.