Собянин подтвердил гибель двух человек при стрельбе в МФЦ
По его словам, врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
Скриншот из видео © Telegram / SHOT
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что при стрельбе в МФЦ на юго-востоке столицы погибло два человека, ещё трое пострадали. Об этом градоначальник сообщил в "Твиттере".
"В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибло два человека, трое пострадали. Убийцу задержали", — написал Собянин.
Он также принёс соболезнования семьям погибших и добавил, что врачи делают всё возможное по оказанию помощи пострадавшим.
Напомним, ЧП произошло сегодня вечером. Изначально сообщалось об одном погибшем. На месте работают оперативные службы. Лайф публиковал видео с места инцидента.
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