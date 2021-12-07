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Собянин подтвердил гибель двух человек при стрельбе в МФЦ

По его словам, врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

7 декабря, 12:59

Скриншот из видео © Telegram / SHOT

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что при стрельбе в МФЦ на юго-востоке столицы погибло два человека, ещё трое пострадали. Об этом градоначальник сообщил в "Твиттере".

"В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибло два человека, трое пострадали. Убийцу задержали", — написал Собянин.

Он также принёс соболезнования семьям погибших и добавил, что врачи делают всё возможное по оказанию помощи пострадавшим.

Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы и был задержан

Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы и был задержан

Напомним, ЧП произошло сегодня вечером. Изначально сообщалось об одном погибшем. На месте работают оперативные службы. Лайф публиковал видео с места инцидента.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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