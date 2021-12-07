Опубликовано первое видео с места стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы
По предварительным данным, в результате трагедии погибли два человека. Также есть раненые.
Первое видео с места стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы. Видео © SHOT
Телеграм-канал SHOT публикует видео с места стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. На кадрах видно, что медики грузят раненого в карету скорой помощи.
По предварительным данным, в результате погибли два человека, напавший уже задержан. Другие подробности уточняются.
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