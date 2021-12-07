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Опубликовано первое видео с места стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы

По предварительным данным, в результате трагедии погибли два человека. Также есть раненые.

7 декабря, 12:53
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Первое видео с места стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы. Видео © SHOT

Телеграм-канал SHOT публикует видео с места стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. На кадрах видно, что медики грузят раненого в карету скорой помощи.

Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы и был задержан

Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы и был задержан

По предварительным данным, в результате погибли два человека, напавший уже задержан. Другие подробности уточняются.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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