Дума во втором чтении поддержала расширение полномочий полиции
Полицейские. Фото © Shutterstock
Законопроект был доработан профильным комитетом по безопасности и противодействию коррупции. В третьем чтении его рассмотрят завтра, 8 декабря.
Государственная дума во втором чтении приняла поправки в закон "О полиции", сообщается на сайте нижней палаты парламента. В законопроекте прописаны основания, по которым стражи порядка могут вскрывать автомобили (для спасения жизни, задержания преступников, при угрозе теракта, ЧС, а также в случае массовых беспорядков).
Кроме того, в нём регламентировано оцепление полицейскими зданий и территорий, временное ограждение мест проведения массовых и публичных мероприятий. В случае если закон будет принят, правоохранители смогут не впускать на оцепленную территорию или не выпускать с неё тех граждан, кто отказался от осмотра.
В проекте прописаны полномочия полицейских досматривать граждан, их личные вещи и транспорт не только при подозрении на хранение или перевозку оружия, наркотиков или других запрещённых веществ, но и если есть основания думать, что эти люди "скрывают предметы хищения".
Была отклонена поправка, предлагающая установить право стража порядка применять оружие в случаях, когда задерживаемый пытается совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения на сотрудника полиции.
Напомним, законопроект о наделении полиции правом вскрывать автомобили правительство внесло в Госдуму в мае 2020 года. Первое чтение документ прошёл в декабре прошлого года.