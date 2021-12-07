Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков обещал, что прессе покажут первые кадры общения президентов , но всё общение будет проходить в закрытом режиме. Представитель Кремля также добавил, что итогового заявления Путина не планируется, но будет сообщение пресс-службы Кремля.

Ожидается, что лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности. Как сообщал Лайф, ранее Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным.