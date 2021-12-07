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Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

Общение лидеров проходит по защищённой линии в закрытом от СМИ режиме.

7 декабря, 15:12
<p>Фото © Peter Klaunzer - Pool/Keystone via Getty Images</p>

Фото © Peter Klaunzer - Pool/Keystone via Getty Images

Стартовали двусторонние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, общение происходит в формате видеосвязи по защищённой линии.

Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков обещал, что прессе покажут первые кадры общения президентов, но всё общение будет проходить в закрытом режиме. Представитель Кремля также добавил, что итогового заявления Путина не планируется, но будет сообщение пресс-службы Кремля.

Для переговоров Путина и Байдена впервые задействуют защищённую линию видеосвязи

Для переговоров Путина и Байдена впервые задействуют защищённую линию видеосвязи

Ожидается, что лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности. Как сообщал Лайф, ранее Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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