Финансист Разуваев объяснил, почему США не решатся отключить Россию от SWIFT

В США вновь пригрозили отключить Россию от SWIFT, а в Вашингтоне уже окрестили эту меру "ядерными санкциями" против Москвы. Однако Белый дом не решится на такие рестрикции, уверен член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По мнению специалиста, негативные последствия от отключения России от SWIFT скажутся в том числе на американских и европейских компаниях.

"30–40% торгуемых акций российских компаний принадлежат западным фондам, которые получают дивиденды. В прошлом году эта сумма составила более одного триллиона рублей. Соответственно, я не думаю, что Запад будет стрелять себе в ногу", — объяснил эксперт газете "Петербургский дневник".