НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Финансист Разуваев объяснил, почему США не решатся отключить Россию от SWIFT

При этом он подчеркнул, что Москва полностью готова к худшему сценарию.

7 декабря, 15:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В США вновь пригрозили отключить Россию от SWIFT, а в Вашингтоне уже окрестили эту меру "ядерными санкциями" против Москвы. Однако Белый дом не решится на такие рестрикции, уверен член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По мнению специалиста, негативные последствия от отключения России от SWIFT скажутся в том числе на американских и европейских компаниях.

"3040% торгуемых акций российских компаний принадлежат западным фондам, которые получают дивиденды. В прошлом году эта сумма составила более одного триллиона рублей. Соответственно, я не думаю, что Запад будет стрелять себе в ногу", — объяснил эксперт газете "Петербургский дневник".

Что может потерять Россия, если её отключат от платёжной системы SWIFT

Что может потерять Россия, если её отключат от платёжной системы SWIFT

Ранее Лайф писал о том, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобную информацию слухами. А также обратил внимание на её источник — это CNN, а не Белый дом, что может говорить о недостоверности сведений.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1