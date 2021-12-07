НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Прибывающих в РФ из стран Африки обязали сдавать два ПЦР-теста на ковид

Кроме того, первые 14 дней после прилёта они должны будут провести на самоизоляции.

7 декабря, 14:52
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Роспотребнадзор обязал сдавать два ПЦР-теста на коронавирус всех прибывающих в РФ из африканских стран в связи с новым штаммом "омикрон". Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

"Первое обследование — в течение двух дней со дня прибытия на территорию РФ. Второе обследование — с десятого по двенадцатый день со дня прибытия на территорию РФ", — говорится в постановлении.

Согласно документу, новые правила коснутся прибывающих из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР и Гонконга. Отмечается, что все путешественники будут обязаны по прилёте из этих стран отправиться на двухнедельную самоизоляцию.

Попова призвала приезжающих из-за границы повторно сдавать тесты на ковид

Попова призвала приезжающих из-за границы повторно сдавать тесты на ковид

Также, как сообщал Лайф, Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому действие отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию сокращено с 72 до 48 часов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1