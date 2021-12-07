Прибывающих в РФ из стран Африки обязали сдавать два ПЦР-теста на ковид
Кроме того, первые 14 дней после прилёта они должны будут провести на самоизоляции.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Роспотребнадзор обязал сдавать два ПЦР-теста на коронавирус всех прибывающих в РФ из африканских стран в связи с новым штаммом "омикрон". Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.
"Первое обследование — в течение двух дней со дня прибытия на территорию РФ. Второе обследование — с десятого по двенадцатый день со дня прибытия на территорию РФ", — говорится в постановлении.
Согласно документу, новые правила коснутся прибывающих из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР и Гонконга. Отмечается, что все путешественники будут обязаны по прилёте из этих стран отправиться на двухнедельную самоизоляцию.
Также, как сообщал Лайф, Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому действие отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию сокращено с 72 до 48 часов.
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