Путин призвал не забегать вперёд в оценках омикрон-штамма ковида

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам призвал не забегать вперёд с оценкой штамма коронавируса "омикрон". Президент привёл мнение специалистов, сравнивающих этот вариант инфекции с живой вакциной.

Глава государства обозначил задачи, которые необходимо решить в ближайшие годы в целях развития РФ и её экономики. При этом он указал, что достигать результатов "придётся в непростых условиях эпидемии, распространения нового штамма коронавируса". И добавил: ряд специалистов утверждает, что эта вариация CoViD-19 не столь вредная, как предшествовавшие, её "некоторые специалисты называют даже "живая вакцинация".

"Не будем забегать вперёд. Во всяком случае, отскок некоторый на рынках произошёл, страхи оказались преждевременными по поводу этого нового штамма, но всё равно мы должны исходить из того, что уже пережили в предыдущие полтора года", — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что российские власти знают все подводные камни пандемии с точки зрения их влияния на экономику. В ближайшее время Путин ждёт доклада по этому вопросу.