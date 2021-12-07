Попова подписала постановление о сокращении срока действия ПЦР-теста до 48 часов
Ранее сообщалось, что такое решение обусловлено распространением в мире более заразного штамма ковида.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому действие отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию сокращено с 72 до 48 часов. Документ размещён на портале правовой информации.
"Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на CoViD-19, проведённого методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на CoViD-19", — говорится в постановлении.
Напомним, как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сокращение сроков действия ПЦР-тестов оказалось вынужденной мерой в условиях распространения нового штамма коронавируса "омикрон", который на сегодняшний день считается наиболее заразным.
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