Попова подписала постановление о сокращении срока действия ПЦР-теста до 48 часов

Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому действие отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию сокращено с 72 до 48 часов. Документ размещён на портале правовой информации.

"Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на CoViD-19, проведённого методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на CoViD-19", — говорится в постановлении.