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Попова подписала постановление о сокращении срока действия ПЦР-теста до 48 часов

Ранее сообщалось, что такое решение обусловлено распространением в мире более заразного штамма ковида.

7 декабря, 14:39
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому действие отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию сокращено с 72 до 48 часов. Документ размещён на портале правовой информации.

"Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на CoViD-19, проведённого методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на CoViD-19", — говорится в постановлении.

Онищенко объяснил сокращение срока действия ПЦР-теста до 48 часов

Онищенко объяснил сокращение срока действия ПЦР-теста до 48 часов

Напомним, как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сокращение сроков действия ПЦР-тестов оказалось вынужденной мерой в условиях распространения нового штамма коронавируса "омикрон", который на сегодняшний день считается наиболее заразным.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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