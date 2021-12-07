Свердловское заксобрание поддержало федеральный законопроект о QR-кодах
Также парламентарии предложили расширить возможность получения кодов на тех, кто ранее привился за границей.
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Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали федеральный законопроект об обязательных QR-кодах в общественных местах и на транспорте. За документ проголосовали 38 парламентариев, ещё восемь выступили против, пишет ТАСС.
Отмечается, что три фракции заксобрания подготовили ряд предложений по документу, которые будут направлены в Госдуму. Среди них — возможность получения QR-кода теми, кто переболел ковидом, но за медицинской помощью не обращался. Таким людям, по задумке, достаточно будет предоставить справку об антителах.
Кроме того, парламентарии предложили расширить эту возможность и на тех, кто ранее прививался за рубежом препаратами, признанными на территории России.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года. Ранее инициативу уже поддержали Общественная палата Крыма, Парламент Северной Осетии, Заксобрание Кубани, а ещё Мособлдума, Оренбургская область, Госсовет Коми.
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