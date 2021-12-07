Свердловское заксобрание поддержало федеральный законопроект о QR-кодах

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали федеральный законопроект об обязательных QR-кодах в общественных местах и на транспорте. За документ проголосовали 38 парламентариев, ещё восемь выступили против, пишет ТАСС.

Отмечается, что три фракции заксобрания подготовили ряд предложений по документу, которые будут направлены в Госдуму. Среди них — возможность получения QR-кода теми, кто переболел ковидом, но за медицинской помощью не обращался. Таким людям, по задумке, достаточно будет предоставить справку об антителах.