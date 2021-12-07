Попова исключила возможность снятия ковид-ограничений к Новому году. Видео © Telegram / Пул N 3

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала возможность снятия ковид-ограничений к Новому году. Она подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация в стране пока остаётся напряжённой, поэтому отменять введённые меры ещё рано.

"Коэффициент распространения коронавируса остаётся высоким, он не снижается ниже единицы последние десять дней. Это заставляет нас думать, что снимать какие-либо ограничения совершенно преждевременно. Эпидситуация остаётся напряжённой, и любое необоснованное ослабление приведёт к росту заболеваемости после стабилизации, достигнутой напряжённым трудом", — заявила она.