Попова исключила возможность снятия ковид-ограничений к Новому году
Она уточнила, что коэффициент распространения коронавируса остаётся высоким, он не снижается ниже единицы последние десять дней.
Скриншот из видео © Telegram / Пул N 3
Попова исключила возможность снятия ковид-ограничений к Новому году. Видео © Telegram / Пул N 3
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала возможность снятия ковид-ограничений к Новому году. Она подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация в стране пока остаётся напряжённой, поэтому отменять введённые меры ещё рано.
"Коэффициент распространения коронавируса остаётся высоким, он не снижается ниже единицы последние десять дней. Это заставляет нас думать, что снимать какие-либо ограничения совершенно преждевременно. Эпидситуация остаётся напряжённой, и любое необоснованное ослабление приведёт к росту заболеваемости после стабилизации, достигнутой напряжённым трудом", — заявила она.
Ранее Попова призвала россиян встретить Новый год дома, не выезжая за рубеж. Существует большой риск застрять за границей из-за различных мер по борьбе с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в отдельно взятых странах, предупредила главный санврач.
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