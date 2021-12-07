Попова призвала приезжающих из-за границы повторно сдавать тесты на ковид
Она обратилась к путешественникам с просьбой максимально внимательно отнестись к своему здоровью и контролировать любое его ухудшение.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Россиянам после возвращения из-за границы следует повторно сдавать тест на коронавирус, даже если в первый раз анализ оказался отрицательным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что ПЦР-тест может не выявить "омикрон" в первые сутки после заражения, в этом особенность штамма.
"Я хочу обратиться сегодня ко всем путешественникам, возвращающимся в РФ: даже если первые тесты, которые вы сдаёте, были отрицательными, нужно максимально внимательно относиться к своему здоровью и контролировать любое его ухудшение, не постесняться сдать тест ещё раз", — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.
Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.
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