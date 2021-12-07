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Попова призвала приезжающих из-за границы повторно сдавать тесты на ковид

Она обратилась к путешественникам с просьбой максимально внимательно отнестись к своему здоровью и контролировать любое его ухудшение.

7 декабря, 13:16

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Россиянам после возвращения из-за границы следует повторно сдавать тест на коронавирус, даже если в первый раз анализ оказался отрицательным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что ПЦР-тест может не выявить "омикрон" в первые сутки после заражения, в этом особенность штамма.

"Я хочу обратиться сегодня ко всем путешественникам, возвращающимся в РФ: даже если первые тесты, которые вы сдаёте, были отрицательными, нужно максимально внимательно относиться к своему здоровью и контролировать любое его ухудшение, не постесняться сдать тест ещё раз", — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.

За сутки в России выявили 31 096 случаев ковида

За сутки в России выявили 31 096 случаев ковида

Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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