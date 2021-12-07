Попова призвала приезжающих из-за границы повторно сдавать тесты на ковид

Россиянам после возвращения из-за границы следует повторно сдавать тест на коронавирус, даже если в первый раз анализ оказался отрицательным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что ПЦР-тест может не выявить "омикрон" в первые сутки после заражения, в этом особенность штамма.

"Я хочу обратиться сегодня ко всем путешественникам, возвращающимся в РФ: даже если первые тесты, которые вы сдаёте, были отрицательными, нужно максимально внимательно относиться к своему здоровью и контролировать любое его ухудшение, не постесняться сдать тест ещё раз", — сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.