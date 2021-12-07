Попова: Туристы могут завезти в Россию омикрон из 50 стран
По её словам, в настоящее время все силы направлены на контроль данной ситуации.
Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Никеричев Андрей
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый омикрон-штамм коронавируса может быть завезён в страну почти из 50 стран мира.
"Люди, возвращающиеся из-за рубежа, а это уже почти 50 стран, как сегодня было сказано, могут привезти в страну новый [штамм] коронавируса", — сообщила она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.
По словам Поповой, в настоящее время все силы Роспотребнадзора направлены на контроль данной ситуации.
Ранее Попова призвала россиян встретить Новый год дома, не выезжая за рубеж. Существует большой риск застрять за границей из-за различных мер по борьбе с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в отдельно взятых странах, предупредила главный санврач.
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