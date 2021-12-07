Попова: Туристы могут завезти в Россию омикрон из 50 стран

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый омикрон-штамм коронавируса может быть завезён в страну почти из 50 стран мира.

"Люди, возвращающиеся из-за рубежа, а это уже почти 50 стран, как сегодня было сказано, могут привезти в страну новый [штамм] коронавируса", — сообщила она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.

По словам Поповой, в настоящее время все силы Роспотребнадзора направлены на контроль данной ситуации.