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Попова: Туристы могут завезти в Россию омикрон из 50 стран

По её словам, в настоящее время все силы направлены на контроль данной ситуации.

7 декабря, 13:19
<p>Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Никеричев Андрей</p>

Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Никеричев Андрей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый омикрон-штамм коронавируса может быть завезён в страну почти из 50 стран мира.

"Люди, возвращающиеся из-за рубежа, а это уже почти 50 стран, как сегодня было сказано, могут привезти в страну новый [штамм] коронавируса", — сообщила она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при Правительстве РФ.

По словам Поповой, в настоящее время все силы Роспотребнадзора направлены на контроль данной ситуации.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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