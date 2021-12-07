Лайф узнал причину конфликта: Мужчина открыл стрельбу в московском МФЦ после просьбы надеть маску
В результате трагедии погибло два человека — сотрудница и посетитель. Ещё трое пострадали.
Место стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Фото © LIFE
Мужчина, застреливший двух человек в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску. Об этом Лайфу рассказал источник.
По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, задержал стрелка сотрудник подразделения по вопросам миграции.
Напомним, в результате погибло два человека — сотрудница МФЦ и посетитель. Ещё трое пострадали, среди них 10-летний ребёнок. Сам напавший задержан. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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