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Лайф узнал причину конфликта: Мужчина открыл стрельбу в московском МФЦ после просьбы надеть маску

В результате трагедии погибло два человека — сотрудница и посетитель. Ещё трое пострадали.

7 декабря, 13:05
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Место стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Фото © LIFE

Мужчина, застреливший двух человек в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску. Об этом Лайфу рассказал источник.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, задержал стрелка сотрудник подразделения по вопросам миграции.

Опубликовано первое видео с места стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы

Опубликовано первое видео с места стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы

Напомним, в результате погибло два человека — сотрудница МФЦ и посетитель. Ещё трое пострадали, среди них 10-летний ребёнок. Сам напавший задержан. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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