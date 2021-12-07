Международная правозащитная организация поддержала бойкот Олимпиады в Пекине

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) поддержала решение США объявить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в 2022 году. Об этом сообщается в твиттере HRW.

О дипломатическом бойкоте Олимпиады власти США объявили накануне. Соревнования пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля 2022 года.

"Объявленный администрацией Байдена дипломатический бойкот зимних Игр в Пекине в 2022 году является важным шагом в рамках противодействия преступлениям китайского правительства против человечности, направленным против уйгуров и других тюркских общин. Но этот шаг не должен быть единственным", — заявила глава HRW по Китаю Софи Ричардсон.