Международная правозащитная организация поддержала бойкот Олимпиады в Пекине
Игры в китайской столице должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.
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Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) поддержала решение США объявить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в 2022 году. Об этом сообщается в твиттере HRW.
О дипломатическом бойкоте Олимпиады власти США объявили накануне. Соревнования пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля 2022 года.
"Объявленный администрацией Байдена дипломатический бойкот зимних Игр в Пекине в 2022 году является важным шагом в рамках противодействия преступлениям китайского правительства против человечности, направленным против уйгуров и других тюркских общин. Но этот шаг не должен быть единственным", — заявила глава HRW по Китаю Софи Ричардсон.
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Human Rights Watch — неправительственная организация, штаб-квартира которой находится на американской территории. Ранее Лайф сообщал, что посол России в США Анатолий Антонов призвал HRW не распространять недостоверные слухи о борьбе властей РФ с коронавирусом.
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