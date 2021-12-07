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Международная правозащитная организация поддержала бойкот Олимпиады в Пекине

Игры в китайской столице должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.

7 декабря, 13:05
<p>Фото © Lintao Zhang / Getty Images</p>

Фото © Lintao Zhang / Getty Images

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) поддержала решение США объявить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в 2022 году. Об этом сообщается в твиттере HRW.

О дипломатическом бойкоте Олимпиады власти США объявили накануне. Соревнования пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля 2022 года.

"Объявленный администрацией Байдена дипломатический бойкот зимних Игр в Пекине в 2022 году является важным шагом в рамках противодействия преступлениям китайского правительства против человечности, направленным против уйгуров и других тюркских общин. Но этот шаг не должен быть единственным", — заявила глава HRW по Китаю Софи Ричардсон.

"Главное, чтобы спортсмены смогли принять участие": В Кремле прокомментировали решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине

"Главное, чтобы спортсмены смогли принять участие": В Кремле прокомментировали решение США бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Human Rights Watch — неправительственная организация, штаб-квартира которой находится на американской территории. Ранее Лайф сообщал, что посол России в США Анатолий Антонов призвал HRW не распространять недостоверные слухи о борьбе властей РФ с коронавирусом.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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