Риелторы исключили падение популярности ЦИАН из-за новых требований к объявлениям

Новые правила сервиса по поиску недвижимости ЦИАН, согласно которым отныне запрещено публиковать объявления, дискриминирующие по этнической принадлежности, не повлияют на его популярность. Такое мнение в беседе с "Вечерней Москвой" высказали эксперты.

"Этот закон появился не сейчас: он работает несколько лет, просто сейчас ЦИАН закопошился, что нарушает законодательство. Крупные компании уже давно не писали, что квартира не сдаётся людям какой-то национальности, вероисповедания и т.д.", — пояснил вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин.

По словам эксперта по недвижимости Натальи Перескоковой, запрет можно запросто обойти, просто отказав потенциальным арендаторам по телефону или даже при осмотре объекта. Причём сделать это может и сам риелтор, предположив, что новый квартирант не понравится его клиенту. При этом Перескокова подчеркнула, что боязнь сдавать квартиру всем, кроме славян, вполне обоснована.

"Лица эти так себя зарекомендовали, что с ними никто не хочет связываться. Все уже много раз сталкивались с неславянами, они ведут себя по-хамски: могут в два часа ночи музыку слушать, стены сверлить. Я уж молчу, что они не платят последние два-три месяца и потом съезжают, просто закрыв двери", — рассказала она.

При этом эксперты уверены, что популярность сервиса ЦИАН с новыми правилами не снизится. В первую очередь это обусловлено отсутствием конкуренции на рынке. Во-вторых же, после освещения ситуации в СМИ о ЦИАНе могут узнать большое количество новых потенциальных клиентов.