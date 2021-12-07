Сборная Польши не рассматривает Черчесова на пост главного тренера

Сборная Польши не намерена приглашать Станислава Черчесова на пост главного тренера команды. Об этом заявил пресс-атташе поляков Якуб Квятковский.

"Польский футбольный союз не рассматривает кандидатуру Черчесова на пост главного тренера национальной команды. Мы не думаем о каких-либо изменениях на этой должности. Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Наша футбольная ассоциация довольна его работой. Соуза качественно выполняет свои обязанности", — заявил Квятковский Sport24.

Он также уточнил, что контракт с португальским специалистом будет автоматически продлён в случае, если сборная Польши выйдет на чемпионат мира в Катар.