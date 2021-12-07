Сборная Польши не рассматривает Черчесова на пост главного тренера
Ранее сообщалось, что в услугах российского специалиста также заинтересована национальная команда Венгрии.
Фото © РФС / Михаил Шапаев
Сборная Польши не намерена приглашать Станислава Черчесова на пост главного тренера команды. Об этом заявил пресс-атташе поляков Якуб Квятковский.
"Польский футбольный союз не рассматривает кандидатуру Черчесова на пост главного тренера национальной команды. Мы не думаем о каких-либо изменениях на этой должности. Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Наша футбольная ассоциация довольна его работой. Соуза качественно выполняет свои обязанности", — заявил Квятковский Sport24.
Он также уточнил, что контракт с португальским специалистом будет автоматически продлён в случае, если сборная Польши выйдет на чемпионат мира в Катар.
"Не рассматриваем никакие кандидатуры": В Венгрии отреагировали на информацию о возможном назначении Черчесова тренером сборной
Напомним, что именно поляки станут соперниками сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022. Встреча состоится 24 марта 2022 года.
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