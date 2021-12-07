Названы победители XVIII всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия"

Подведены итоги XVIII всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия", одного из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Победителями стали 250 авторов лучших молодёжных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.

Замглавы Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов в ходе церемонии в студии Российского общества "Знание" отметил, что будущее нашей великой страны, перспективы её развития связаны с молодым поколением, его уровнем образованности, готовностью к самосовершенствованию, применению на практике своих талантов и знаний.

"Владимир Владимирович Путин лично уделяет большое внимание поддержке и развитию детей и молодёжи. Благодаря этому создаются площадки, реализуются многочисленные проекты, позволяющие раскрывать и развивать колоссальный созидательный потенциал одарённых и активных юных граждан. Безусловно, всероссийский конкурс "Моя страна — моя Россия" — один из таких проектов. За годы своего проведения он стал ярким примером внимательного отношения к вопросам формирования нашего будущего и интеллектуального потенциала", — заявил Магомедов.

А вот министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков напомнил в своём приветственном слове к победителям, что в 2021 году конкурс проводится в рамках Года науки и технологий, что и стало его главной тематической линией. В ходе конкурса были получены интересные проекты и разработки в сфере цифровых технологий, защиты интеллектуальной собственности, популяризации научно-исследовательской деятельности среди молодёжи. Особенно важно, что в методологии конкурса заложено формирование молодых управленческих команд, междисциплинарных коллективов, которые в дальнейшем могут стать основой развития российских территорий. Кроме того, Фальков выразил уверенность в том, что проекты, представленные участниками и победителями конкурса, внесут значимый вклад в развитие российской науки.

В свою очередь, гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что интерес к конкурсу растёт не только среди жителей России, но и среди граждан других стран.

"В 2021 году свои идеи и проекты представило 91 147 участников из всех регионов России и 24 иностранных государств, в числе которых Республика Беларусь, Казахстан, Литва, США, Великобритания и многие другие. А победителями по итогам XVIII сезона стали 250 человек — ровно в два раза больше, чем в предыдущем году. В два раза больше молодых людей — школьников и студентов, представителей общественных объединений, учёных и педагогов-новаторов — получат поддержку своих инициатив от партнёров конкурса и самой платформы. Я говорю о грантах на реализацию своих проектов, стажировках и практиках в крупнейших компаниях, возможности получения дополнительного образования и других ценных призах", — рассказал Комиссаров.